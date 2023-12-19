Путин: События 2023 года подтвердили, что Запад ведёт гибридную войну против РФ

Ранее Владимир Путин после вручения Героям РФ медалей "Золотая Звезда" заявил, что у Запада никогда не получится ослабить или раздавить Россию. Глава государства отметил, что Россия поначалу не вмешивалась в ситуацию на Украине. Однако потом наша страна была вынуждена прийти на помощь жителям Донбасса. В частности, были заключены Минские соглашения, которые Киев тогда согласился выполнять, но на деле же даже и не собирался.