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Путин: События 2023 года подтвердили, что Запад ведёт гибридную войну против РФ

19 декабря, 10:44
<p>Фото © <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/70159/photos/69863" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Фото © Kremlin.ru

Гибридная война, которую Запад ведёт против России, продолжается, и события 2023 года это подтвердили. Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая на расширенном заседании коллегии Минобороны.

"Запад продолжает вести против России гибридную войну, активно снабжает киевский режим разведывательной информацией в режиме реального времени, передаёт ракетные комплексы большой дальности, беспилотники, кассетные боеприпасы, планирует передать Украине и истребители F-16", — перечислил российский лидер.

Путин раскрыл планы Запада разделить и подчинить Россию

Путин раскрыл планы Запада разделить и подчинить Россию

Ранее Владимир Путин после вручения Героям РФ медалей "Золотая Звезда" заявил, что у Запада никогда не получится ослабить или раздавить Россию. Глава государства отметил, что Россия поначалу не вмешивалась в ситуацию на Украине. Однако потом наша страна была вынуждена прийти на помощь жителям Донбасса. В частности, были заключены Минские соглашения, которые Киев тогда согласился выполнять, но на деле же даже и не собирался.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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