Путин: События 2023 года подтвердили, что Запад ведёт гибридную войну против РФ
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Гибридная война, которую Запад ведёт против России, продолжается, и события 2023 года это подтвердили. Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая на расширенном заседании коллегии Минобороны.
"Запад продолжает вести против России гибридную войну, активно снабжает киевский режим разведывательной информацией в режиме реального времени, передаёт ракетные комплексы большой дальности, беспилотники, кассетные боеприпасы, планирует передать Украине и истребители F-16", — перечислил российский лидер.
Ранее Владимир Путин после вручения Героям РФ медалей "Золотая Звезда" заявил, что у Запада никогда не получится ослабить или раздавить Россию. Глава государства отметил, что Россия поначалу не вмешивалась в ситуацию на Украине. Однако потом наша страна была вынуждена прийти на помощь жителям Донбасса. В частности, были заключены Минские соглашения, которые Киев тогда согласился выполнять, но на деле же даже и не собирался.