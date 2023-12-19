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19 декабря, 11:10

Путин: Все участники СВО должны иметь равные социальные гарантии

Все участники специальной военной операции должны иметь равные социальные гарантии — это принцип ратного братства. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на расширенном заседании коллегии Минобороны.

Выступление Владимира Путина на расширенном заседании коллегии Минобороны. Видео. © t.me / Кремль. Новости

"Проблемы ещё не все решены, они остаются. Вновь повторю: все участники СВО: добровольцы, контрактники, мобилизованные, бойцы отдельных формирований, ополченцы Донбасса — все защитники России, семьи наших павших героев должны получить равные гарантии! Это принцип справедливости и ратного братства", — заявил глава государства.

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Как уже сообщал Лайф, сегодня российский лидер принимает участие в расширенном заседании коллегии Минобороны, которое началось с минуты молчания по погибшим героям. В ходе выступления президент сделал ряд важных заявлений, в том числе заверил, что Россия не откажется от целей специальной военной операции, а также указал, что все попытки Запада нанести России стратегическое поражение разрушились.

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ТАСС / Андрей Рубцов

Николь Вербер
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