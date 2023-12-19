Путин: Все участники СВО должны иметь равные социальные гарантии
Все участники специальной военной операции должны иметь равные социальные гарантии — это принцип ратного братства. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на расширенном заседании коллегии Минобороны.
Выступление Владимира Путина на расширенном заседании коллегии Минобороны. Видео. © t.me / Кремль. Новости
"Проблемы ещё не все решены, они остаются. Вновь повторю: все участники СВО: добровольцы, контрактники, мобилизованные, бойцы отдельных формирований, ополченцы Донбасса — все защитники России, семьи наших павших героев должны получить равные гарантии! Это принцип справедливости и ратного братства", — заявил глава государства.
Как уже сообщал Лайф, сегодня российский лидер принимает участие в расширенном заседании коллегии Минобороны, которое началось с минуты молчания по погибшим героям. В ходе выступления президент сделал ряд важных заявлений, в том числе заверил, что Россия не откажется от целей специальной военной операции, а также указал, что все попытки Запада нанести России стратегическое поражение разрушились.
ТАСС / Андрей Рубцов