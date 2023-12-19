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19 декабря, 10:54

Путин: Все попытки Запада нанести России стратегическое поражение разрушились

Все попытки Запада нанести России стратегическое поражение разрушились, заявил президент РФ Владимир Путин.

Выступление Владимира Путина на расширенном заседании коллегии Минобороны. Видео © t.me / Кремль. Новости

Глава государства заявил, что Россия не собирается отказываться от целей специальной военной операции. Оценивая текущую ситуацию на земле и линии боевого соприкосновения, можно с уверенностью сказать, что наши войска владеют инициативой, указал Путин.

"Противник несёт значительные потери и, по сути, растратил резервы, пытаясь показать хозяевам хоть какой-то результат своего распиаренного контрнаступления. Все попытки нанести нам поражение разбились о мужество и стойкость нашего солдата", — подчеркнул российский лидер, выступая на расширенном заседании коллегии Минобороны.

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А началась коллегия Минобороны с того, что президент и все присутствующие почтили минутой молчания память погибших героев специальной военной операции. Глава государства выразил особые слова благодарности нашим бойцам, а также отметил беспрецедентную поддержку народа.

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Kremlin.ru

Николь Вербер
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