Путин: Все попытки Запада нанести России стратегическое поражение разрушились

Все попытки Запада нанести России стратегическое поражение разрушились, заявил президент РФ Владимир Путин.

Выступление Владимира Путина на расширенном заседании коллегии Минобороны. Видео © t.me / Кремль. Новости

Глава государства заявил, что Россия не собирается отказываться от целей специальной военной операции. Оценивая текущую ситуацию на земле и линии боевого соприкосновения, можно с уверенностью сказать, что наши войска владеют инициативой, указал Путин.

"Противник несёт значительные потери и, по сути, растратил резервы, пытаясь показать хозяевам хоть какой-то результат своего распиаренного контрнаступления. Все попытки нанести нам поражение разбились о мужество и стойкость нашего солдата", — подчеркнул российский лидер, выступая на расширенном заседании коллегии Минобороны.