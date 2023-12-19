Путин и коллегия Минобороны почтили память погибших героев СВО минутой молчания

"2023 был для наших ВС напряжённым. И наши офицеры и солдаты мужественно и профессионально решали задачи в ходе СВО, обеспечивали суверенитет, ракетно-ядерный паритет и стратегическую безопасность. Системно, по плану решались мобилизационные, кадровые задачи. Особые слова благодарности всем, кто сражался и сражается на передовой, несёт службу в СВО, отражает налёты вражеских морских и воздушных БПЛА", — сказал глава государства.