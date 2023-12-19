Путин и коллегия Минобороны почтили память погибших героев СВО минутой молчания
Путин объявил минуту молчания по погибшим героям СВО на коллегии Минобороны
Президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны выразил особые слова благодарности всем участникам спецоперации и объявил минуту молчания по погибшим героям.
Путин и коллегия Минобороны почтили память погибших героев СВО минутой молчания. Видео © LIFE
"2023 был для наших ВС напряжённым. И наши офицеры и солдаты мужественно и профессионально решали задачи в ходе СВО, обеспечивали суверенитет, ракетно-ядерный паритет и стратегическую безопасность. Системно, по плану решались мобилизационные, кадровые задачи. Особые слова благодарности всем, кто сражался и сражается на передовой, несёт службу в СВО, отражает налёты вражеских морских и воздушных БПЛА", — сказал глава государства.
Российский президент также отметил беспрецедентную поддержку народа. Он назвал патриотический настрой абсолютного большинства граждан надёжной основой нашей армии и флота. Затем Путин и коллегия Минобороны стоя почтили память погибших героев СВО минутой молчания.
Напомним, президент Владимир Путин на совмещённой прямой линии и пресс-конференции подтвердил неизменность целей спецоперации (СВО) — демилитаризация и денацификация и нейтральный статус Украины.
LIFE