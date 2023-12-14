Не выходят за пределы Украины: Путин на прямой линии подтвердил неизменность целей СВО, заявили в Совфеде

Президент России Владимир Путин в ходе совмещённой прямой линии и пресс-конференции подтвердил неизменность целей спецоперации (СВО) — демилитаризация и денацификация и нейтральный статус Украины. Они вполне достижимы и не угрожают безопасности Европы, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв.

"Думаю, все отметили, что цели СВО на Украине остаются неизменными: демилитаризация и денацификация. Это прямой ответ тем, кто говорит о якобы непредсказуемости курса Кремля и абстрактных задачах применительно к Украине. Как и разъяснение для тех, кто распространяет различные теории, будто после Украины Россия атакует ещё какие-то страны, включая натовские", — написал он в телеграм-канале.

Сенатор считает, что тем самым президент пояснил, что цели СВО не выходят за пределы Незалежной и "не угрожают Европе, а, напротив, соответствуют её интересам". По его мнению, тупик в нынешних отношениях с ЕС — результат политики самих же европейцев. Прежде всего трудности доставляет их несамостоятельность, резюмировал Косачёв.