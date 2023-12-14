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14 декабря, 09:54

Путин рассказал, кто виноват в испортившихся отношениях с Европой

Путин: Россия не портила отношений с Европой, всё было наоборот

Россия не портила отношений со странами Европы, это сделали они в отношении РФ, пренебрегая её интересами. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в ходе совмещённой большой пресс-конференции и прямой линии.

"Нормализация отношений [с Европой] зависит не только от нас. Мы не портили эти отношения. Это с нами портили отношения, нас пытались задвинуть куда-то на второй-третий план, пренебрегая нашими интересами", — указал глава государства.

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Ранее глава государства рассказал о просчёте Запада в санкциях против российских банков. По словам президента, недоброжелатели РФ не рассчитывали, что банковский сектор России будет проходить создаваемые извне сложности.

Напомним, в четверг, 14 декабря, в Гостином дворе проходит совмещённая большая пресс-конференция и прямая линия с президентом России Владимиром Путиным. Глава государства традиционно подводит итоги года и отвечает на вопросы жителей страны.

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LIFE / Павел Баранов

Никита Никонов
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