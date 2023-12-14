Путин рассказал, кто виноват в испортившихся отношениях с Европой

Россия не портила отношений со странами Европы, это сделали они в отношении РФ, пренебрегая её интересами. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в ходе совмещённой большой пресс-конференции и прямой линии.

"Нормализация отношений [с Европой] зависит не только от нас. Мы не портили эти отношения. Это с нами портили отношения, нас пытались задвинуть куда-то на второй-третий план, пренебрегая нашими интересами", — указал глава государства.

Ранее глава государства рассказал о просчёте Запада в санкциях против российских банков. По словам президента, недоброжелатели РФ не рассчитывали, что банковский сектор России будет проходить создаваемые извне сложности.