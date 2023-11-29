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29 ноября, 19:40

"Весь мир подсмеивается": Путин пристыдил Европу за рабское мышление

Путин заявил об отсутствии суверенитета у ФРГ и профессионализма в руководстве

Власти европейских стран выставляют себя на посмешище из-за беспрекословного выполнения требований США об отказе от дешёвых российских энергоносителей. Так действия союзников Вашингтона на встрече с молодыми учёными в Сириусе оценил президент России Владимир Путин.

Глава государства напомнил, что трубы из РФ перекрываются лишь по политическим соображениям. Украина вторит этой повестке и даже закрывает транзитные системы, которые качали ресурсы в Европу. Например, отметил он, Незалежная лишила Германию выгодного газа, но продолжает получать оттуда оружие и деньги.

"Потому что у них нет чего? Суверенитета! А у некоторых руководителей правительства, видимо, нет и достаточной профессиональной подготовки для принятия качественных профессиональных решений. Ну, известно, над ними весь мир посмеивается. Реально весь мир посмеивается", — сделал вывод Путин.

Путин рассказал о промывке мозгов украинцам десятилетиями

Путин рассказал о промывке мозгов украинцам десятилетиями

А между тем Россия всё увереннее слезает с "технологической иглы" Запада, считает президент РФ. Этот процесс идёт очень быстро, добавил Владимир Путин в рамках выступления на III Конгрессе молодых учёных.

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Kremlin.ru

Александр Юнашев
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