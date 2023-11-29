Власти европейских стран выставляют себя на посмешище из-за беспрекословного выполнения требований США об отказе от дешёвых российских энергоносителей. Так действия союзников Вашингтона на встрече с молодыми учёными в Сириусе оценил президент России Владимир Путин.

Глава государства напомнил, что трубы из РФ перекрываются лишь по политическим соображениям. Украина вторит этой повестке и даже закрывает транзитные системы, которые качали ресурсы в Европу. Например, отметил он, Незалежная лишила Германию выгодного газа, но продолжает получать оттуда оружие и деньги.

"Потому что у них нет чего? Суверенитета! А у некоторых руководителей правительства, видимо, нет и достаточной профессиональной подготовки для принятия качественных профессиональных решений. Ну, известно, над ними весь мир посмеивается. Реально весь мир посмеивается", — сделал вывод Путин.