Путин рассказал о промывке мозгов украинцам десятилетиями
Путин: Жителям новых регионов долго промывали мозги украинские псевдоисторики
Когда новые регионы России принадлежали Украине, жителям тех территорий псевдоисторики промывали мозги, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с молодыми учёными в "Сириусе".
"Эти псевдоисторики людям промывали мозги там десятилетиями. И очень важно, чтобы на основе истинных, настоящих, серьёзных исследований у людей было ясное представление, кто мы, что мы", — указал он, рассказывая о новых регионах РФ.
Глава государства считает, что у всех россиян должно быть чёткое, основанное на научном знании представление об этнической, культурологической и языковой "общности Русского мира".
Ранее президент выступил на заседании Всемирного русского народного собора (ВРНС). Там глава государства, в частности, отметил, что быть русским — это прежде всего ответственность за сбережение своей страны. Путин добавил, что никому не позволит делить страну и раскалывать общество.
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