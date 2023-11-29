Регион

Уведомления отключены

29 ноября, 18:37

Путин рассказал о промывке мозгов украинцам десятилетиями

Путин: Жителям новых регионов долго промывали мозги украинские псевдоисторики

Когда новые регионы России принадлежали Украине, жителям тех территорий псевдоисторики промывали мозги, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с молодыми учёными в "Сириусе".

"Эти псевдоисторики людям промывали мозги там десятилетиями. И очень важно, чтобы на основе истинных, настоящих, серьёзных исследований у людей было ясное представление, кто мы, что мы", — указал он, рассказывая о новых регионах РФ.

Глава государства считает, что у всех россиян должно быть чёткое, основанное на научном знании представление об  этнической, культурологической и языковой "общности Русского мира".

Путин по ВКС участвует в открытии новых больниц и поликлиник в регионах

Путин по ВКС участвует в открытии новых больниц и поликлиник в регионах

Ранее президент выступил на заседании Всемирного русского народного собора (ВРНС). Там глава государства, в частности, отметил, что быть русским — это прежде всего ответственность за сбережение своей страны. Путин добавил, что никому не позволит делить страну и раскалывать общество.

Обложка ©

LIFE

Александра Мышляева
  • Новости
  • Путин
  • Политика России
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров