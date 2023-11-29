Путин рассказал о промывке мозгов украинцам десятилетиями

Когда новые регионы России принадлежали Украине, жителям тех территорий псевдоисторики промывали мозги, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с молодыми учёными в "Сириусе".

"Эти псевдоисторики людям промывали мозги там десятилетиями. И очень важно, чтобы на основе истинных, настоящих, серьёзных исследований у людей было ясное представление, кто мы, что мы", — указал он, рассказывая о новых регионах РФ.

Глава государства считает, что у всех россиян должно быть чёткое, основанное на научном знании представление об этнической, культурологической и языковой "общности Русского мира".