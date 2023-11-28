Путин по ВКС участвует в открытии новых больниц и поликлиник в регионах

Президент России Владимир Путин принимает участие в церемонии открытия новых и капитально отремонтированных медицинских объектов в ряде регионов России. Глава государства участвует в мероприятии по видеосвязи, сообщает пресс-служба Кремля.

Президент России Владимир Путин принимает участие в церемонии открытия новых и капитально отремонтированных медицинских объектов в ряде регионов РФ. Видео Telegram / Кремль. Новости

В эксплуатацию вводятся Оренбургская областная детская клиническая больница, городская больница № 5 — Центр охраны здоровья матери и ребёнка в Севастополе, акушерский корпус центральной районной больницы Енисейска Красноярского края, поликлиника в селе Ытык-Кюель Республики Саха (Якутия). Кроме того, после капитального ремонта открываются городская детская поликлиника № 2 города Волжского и два филиала детской поликлиники № 31 в Волгограде.

"Я хочу поблагодарить всех, кто участвовал в строительстве этих учреждений, их оснащении. Желаю успехов коллективам этих учреждений, тем более что все они будут работать на очень важном, значимом для нашего будущего направлении — оказывать медицинскую помощь детям и беременным женщинам. Как раз о семьях мы сейчас и говорили с участниками конгресса", — сказал глава государства.

Президент добавил, что подобные современные, хорошо оборудованные больницы и поликлиники ознаменуют принципиально новые стандарты качества жизни. По словам Путина, это поддержка граждан, молодых родителей, российских семей. Кроме того, это часть системной работы по решению задач демографического развития. Сбережение народа России — наш приоритет на поколения вперёд, подчеркнул лидер РФ.