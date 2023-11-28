Путин: Нельзя только с помощью денег преодолеть демографические вызовы в России

Преодолеть демографические вызовы в России нельзя только с помощью денег, необходимы и нравственные ценности. Такое мнение выразил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на заседании Всемирного русского народного собора.

Выступление президента РФ Владимира Путина на Всемирном русском народном соборе. Видео © LIFE

"Преодолеть сложнейшие демографические вызовы, с которыми мы столкнулись, невозможно только с помощью социальных выплат, пособий, льгот, отдельных программ. Да, конечно, цифры бюджетных демографических расходов крайне значимы, но это далеко не всё", — сказал он.

Глава государства подчеркнул, что гораздо важнее в этом вопросе жизненные ориентиры человека. Российский лидер добавил, что в основе семьи и рождения ребёнка лежат любовь и доверие.