Путин: Нельзя только с помощью денег преодолеть демографические вызовы в России
Преодолеть демографические вызовы в России нельзя только с помощью денег, необходимы и нравственные ценности. Такое мнение выразил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на заседании Всемирного русского народного собора.
Выступление президента РФ Владимира Путина на Всемирном русском народном соборе. Видео © LIFE
"Преодолеть сложнейшие демографические вызовы, с которыми мы столкнулись, невозможно только с помощью социальных выплат, пособий, льгот, отдельных программ. Да, конечно, цифры бюджетных демографических расходов крайне значимы, но это далеко не всё", — сказал он.
Глава государства подчеркнул, что гораздо важнее в этом вопросе жизненные ориентиры человека. Российский лидер добавил, что в основе семьи и рождения ребёнка лежат любовь и доверие.
Как сообщал Лайф, 22 ноября стало известно, что Путин объявил 2024-й Годом семьи. Данное решение принято для популяризации государственной политики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных семейных ценностей. Кабмин к 27 декабря должен утвердить план мероприятий и образовать организационный комитет. В ходе выступления на заседании Всемирного русского народного собора президент РФ отметил, что решение объявить в стране Год семьи опирается на позицию большинства.
ТАСС / Михаил Метцель