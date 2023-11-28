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Путин: Решение объявить в России Год семьи опирается на позицию большинства

28 ноября, 13:54

Kremlin.ru

Решение объявить 2024 год в России Годом семьи опирается на мнение и желание большинства граждан нашей страны. Об этом заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании 25-го Всемирного русского народного собора.

"Хочу особо отметить, что такое решение действительно опирается на позицию абсолютного большинства нашего общества", — отметил глава государства.

Год семьи сохранит российские духовно-нравственные ценности, заявил политолог

Год семьи сохранит российские духовно-нравственные ценности, заявил политолог

О том, что Путин объявил 2024-й Годом семьи, стало известно 22 ноября. Данное решение принято для популяризации государственной политики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных семейных ценностей. Правительство должно к 27 декабря утвердить план мероприятий и образовать организационный комитет.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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