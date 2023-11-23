Год семьи сохранит российские духовно-нравственные ценности, заявил политолог

Указ президента РФ Владимира Путина о проведении в 2024 году в России Года семьи — решение, которое нацелено развить положения указа президента РФ от ноября 2022 года "Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей", рассказал Лайфу Анатолий Гагарин — директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов. Он сообщил, что с каждым годом можно всё больше наблюдать, как по ту сторону границы по принципу "от противного" разрушают основы семьи и вслед за этим европейская цивилизация всё более погружается в кризис.

Он отметил, что по результатам исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), семь из 10 россиян считают крепкую семью наиболее важной ценностью. Причём, по словам эксперта, семья как ценность оказывается в приоритете независимо от пола, возраста, материального положения и образования. Особенно часто о важности семьи говорят россияне 35–44 лет, так как именно в этом возрасте люди чаще всего уже создали собственные.

По словам эксперта, в России семья занимает первое место в топе ценностей граждан. Он рассказал, что для молодёжи 18–24 лет важна крепкая семья (57%), самореализация (50%) и дружба (40%). Для старшей молодёжи 25–34 лет — крепкая семья (74%), самореализация (43%) и жизнь, достоинство, права и свободы человека (38%). У самоопределившихся 35–44-летних — крепкая семья (77%), жизнь, достоинство, права и свободы человека (36%), историческая память и преемственность поколений (35%). У зрелых (от 60 лет) — крепкая семья (58%), гордость за страну (35%), историческая память и единство народов России (по 32%).

Эксперт отметил, что такие цифры вселяют оптимизм, однако вспомнил слова президента РФ Владимира Путина о том, что закон может защищать нравственность и должен это делать, но нельзя законом установить нравственность. Поэтому, по словам специалиста, если страна хочет укреплять и сохранять семьи, не стоит надеяться только на государство — важно принимать личное участие в достижении цели.