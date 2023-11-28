Путин объяснил, что значит быть русским

Быть русским — это в первую очередь нести ответственность за сбережение России, и именно в этом заключается истинный патриотизм. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Выступление президента РФ Владимира Путина на Всемирном русском народном соборе. Видео © LIFE

"Без русских как этноса, без русского народа нет и не может быть самой России. Любые попытки посеять межнациональную и межрегиональную рознь, расколоть наше общество — это предательство. Мы никому не позволим делить Россию, которая у нас одна", — подчеркнул глава государства на Всемирном русском народном соборе.

Добавим, что президент РФ начал выступление с минуты молчания и отметил, что многие представители Всемирного русского народного собора сейчас находятся в Донбассе и Новороссии среди волонтёров и добровольцев, а также в рядах воинских подразделений. Глава государства подчеркнул, что вместе с боевыми товарищами они защищают миллионы людей в ДНР и ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях.

"Искренне признателен участникам Всемирного русского народного собора за ту помощь, которую вы оказываете фронту, семьям наших погибших героев. Они сражались за нас, за нашу Родину. Вечная им память", — сказал Путин.