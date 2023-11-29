Путин: Россия слезает с технологической иглы, на которую её подсадил Запад 29 ноября, 16:53 Президент Владимир Путин с руководителем образовательного фонда "Талант и успех" Еленой Шмелёвой и старшим научным сотрудником МФТИ Елизаветой Мочаловой (слева). Фото © Kremlin.ru

Запад рассчитывал, что Россия никогда не слезет с его "технологической иглы", но это происходит, причём очень быстро. Такое заявление сделал президент Владимир Путин, выступая в среду, 29 ноября, на III Конгрессе молодых учёных.

"Наши так называемые партнёры думали, что подсадили нас на такую технологическую иглу и мы никогда с неё не слезем. А благодаря усилиям таких людей, как вы и ваши коллеги, оказалось, что это возможно. И не просто возможно, а происходит довольно быстро", — подчеркнул глава государства, обращаясь к участникам встречи.

Конгресс молодых учёных — ключевое событие Десятилетия науки и технологий, объявленного президентом Владимиром Путиным в целях усиления роли науки и технологий в решении важнейших задач развития общества и страны. Конгресс выступает крупнейшей площадкой для диалога передовой и фундаментальной науки, государственной власти и реального сектора экономики и задаёт основные векторы научно-технологического развития России.

Отметим, что российский лидер старается регулярно проводить встречи с молодыми представителями научного мира. В конце октября Владимир Путин встречался с молодыми учёными и специалистами космической отрасли в РКК "Энергия" имени Сергея Королёва. В ходе беседы глава государства признался, что его очень расстроила авария "Луны-25". Кроме того, российский лидер подчеркнул, что без развития космической отрасли страны не могут претендовать на высокий статус на мировой арене.

Авторы Марина Калегина