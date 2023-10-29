"Пообщались как с отцом": Молодые учёные "Роскосмоса" поделились впечатлениями от встречи с Путиным

Молодые специалисты "Роскосмоса" в новом выпуске шоу "Дайте сказать!" поделились впечатлениями от встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, которая прошла на этой неделе в Королёве. Ведущий инженер-конструктор АО "Композит" Александр Афонин рассказал, что беседа с российским лидером была похожа на тёплое общение с отцом, а начальник отдела по разработке гироскопических приборов Андрей Волынцев отметил, что на встрече удалось обсудить насущные проблемы, услышать здравые ответы и прийти к приятным перспективам.

Молодые учёные космической отрасли поделились впечатлениями после встречи с Путиным. Видео © VK / Дайте сказать!

"Удивило то, насколько близко можно было пообщаться с руководителем страны, практически как с отцом. Это было потрясающе в этом плане", — отметил Афонин.

По словам Волынцева, встреча с главой государства является результатом того, что руководство "Роскосмоса" не замалчивает проблемы, а наоборот, готово их выносить на обсуждение. Потому что логично, что разрешение любых проблем должно начинаться с анализа и обсуждения, иначе их не решить, подчеркнул сотрудник госкорпорации.

"Потому что логично, что любые проблемы, они должны начинаться с анализа и обсуждения, иначе их не решить. Вот вчера, собственно, это состоялось", — указал эксперт.