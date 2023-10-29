"Пообщались как с отцом": Молодые учёные "Роскосмоса" поделились впечатлениями от встречи с Путиным
Учёный "Роскосмоса" Афонин — о встрече с Путиным: Пообщались как с отцом
Молодые специалисты "Роскосмоса" в новом выпуске шоу "Дайте сказать!" поделились впечатлениями от встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, которая прошла на этой неделе в Королёве. Ведущий инженер-конструктор АО "Композит" Александр Афонин рассказал, что беседа с российским лидером была похожа на тёплое общение с отцом, а начальник отдела по разработке гироскопических приборов Андрей Волынцев отметил, что на встрече удалось обсудить насущные проблемы, услышать здравые ответы и прийти к приятным перспективам.
Молодые учёные космической отрасли поделились впечатлениями после встречи с Путиным. Видео © VK / Дайте сказать!
"Удивило то, насколько близко можно было пообщаться с руководителем страны, практически как с отцом. Это было потрясающе в этом плане", — отметил Афонин.
По словам Волынцева, встреча с главой государства является результатом того, что руководство "Роскосмоса" не замалчивает проблемы, а наоборот, готово их выносить на обсуждение. Потому что логично, что разрешение любых проблем должно начинаться с анализа и обсуждения, иначе их не решить, подчеркнул сотрудник госкорпорации.
"Потому что логично, что любые проблемы, они должны начинаться с анализа и обсуждения, иначе их не решить. Вот вчера, собственно, это состоялось", — указал эксперт.
Полный выпуск ток-шоу "Дайте сказать!" с Андреем Волынцевым и его коллегой Александром Афониным можно посмотреть в соцсети "ВКонтакте". На "Ютубе" без объяснения причин заблокировали аккаунт ток-шоу, в котором четыре девушки-ведущие обсуждали с экспертами важные события в России и мире.
Как сообщал Лайф, 26 октября Андрей Волынцев и Александр Афонин стали участниками встречи президента РФ Владимира Путина с молодыми учёными и специалистами космической отрасли в РКК "Энергия" имени Сергея Королёва. В ходе беседы глава государства признался, что его очень расстроила авария "Луны-25". Кроме того, российский лидер подчеркнул, что без развития космической отрасли страны не могут претендовать на высокий статус на мировой арене. Также Путин пообещал специалистам, что проработает вопрос о предоставлении им льгот на приобретение жилья.
LIFE / Павел Баранов