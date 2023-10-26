Путин рассказал о своей реакции на крушение "Луны-25"

Российский лидер Владимир Путин рассказал, как отреагировал на новость о крушении автоматической станции "Луна-25". По словам главы государства, произошедшее вызвало у него обиду, он был расстроен.

Тема аварии модуля была затронута на встрече с молодыми учёными страны в РКК "Энергия". Один из её участников в беседе с главой государства подчеркнул, что нештатная ситуация очень сильно опечалила его. Путин поддержал специалиста и признался, что испытал те же эмоции.