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26 октября, 19:13

Путин рассказал о своей реакции на крушение "Луны-25"

Путин признался, что его очень расстроила авария "Луны-25"

<p>Президент РФ Владимир Путин. Обложка © LIFE / Павел Баранов</p>

Президент РФ Владимир Путин. Обложка © LIFE / Павел Баранов

Российский лидер Владимир Путин рассказал, как отреагировал на новость о крушении автоматической станции "Луна-25". По словам главы государства, произошедшее вызвало у него обиду, он был расстроен.

Тема аварии модуля была затронута на встрече с молодыми учёными страны в РКК "Энергия". Один из её участников в беседе с главой государства подчеркнул, что нештатная ситуация очень сильно опечалила его. Путин поддержал специалиста и признался, что испытал те же эмоции.

"Меня тоже. Честно скажу. Так было обидно!" — высказался президент.

Глава государства встретился с учёными в подмосковном Королёве. В ходе беседы он подчеркнул, что без развития космической отрасли страны не могут претендовать на высокий статус на мировой арене. Также Путин пообещал специалистам, что проработает вопрос о предоставлении им льгот на приобретение жилья.

Путин вспомнил о докладе главы "Роскосмоса" после крушения "Луны-25"

Путин вспомнил о докладе главы "Роскосмоса" после крушения "Луны-25"

Напомним, "Луна-25" должна была стать первым в истории России аппаратом, который сел на Южном полюсе естественного спутника Земли. Запуск с космодрома Восточный состоялся 11 августа, а 16-го "Луна-25" вышла на орбиту и прислала первые снимки. Однако 19-го числа связь с аппаратом прервалась, после чего он разбился о поверхность Луны. "Роскосмос" назвал причину крушения аппарата. Позже глава ведомства Юрий Борисов не исключил отправку новой лунной миссии. Уже сейчас учёные ведут работу над следующей космической экспедицией.

Александр Юнашев
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