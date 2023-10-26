Путин прибыл в Королёв на совещание по ракетно-космической отрасли

Президент России Владимир Путин прибыл в Королёв, где проводит осмотр производственных цехов ракетно-космической корпорации "Энергия". Помимо этого, глава государства пообщается с молодыми учёными и проведёт собрание на тему развития ракетно-космической отрасли.

Путин в Королёве с визитом в ракетно-космическую корпорацию "Энергия" в сопровождении Мантурова, Борисова и Соловьёва. Видео © LIFE

Во время осмотра главу России сопровождали заместитель председателя правительства – министр промышленности и торговли Денис Мантуров и генеральный директор "Роскосмоса" Юрий Борисов. На вопросы отвечал генеральный конструктор РКК "Энергия" Владимир Соловьёв.