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Опубликовано 26 октября 2023, 20:55

Путин прибыл в Королёв на совещание по ракетно-космической отрасли

Президент России Владимир Путин прибыл в Королёв, где проводит осмотр производственных цехов ракетно-космической корпорации "Энергия". Помимо этого, глава государства пообщается с молодыми учёными и проведёт собрание на тему развития ракетно-космической отрасли.

Путин в Королёве с визитом в ракетно-космическую корпорацию "Энергия" в сопровождении Мантурова, Борисова и Соловьёва. Видео © LIFE

Во время осмотра главу России сопровождали заместитель председателя правительства – министр промышленности и торговли Денис Мантуров и генеральный директор "Роскосмоса" Юрий Борисов. На вопросы отвечал генеральный конструктор РКК "Энергия" Владимир Соловьёв.

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Юрий Лысенко
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