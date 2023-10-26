Путин прибыл в Королёв на совещание по ракетно-космической отрасли
Президент России Владимир Путин прибыл в Королёв, где проводит осмотр производственных цехов ракетно-космической корпорации "Энергия". Помимо этого, глава государства пообщается с молодыми учёными и проведёт собрание на тему развития ракетно-космической отрасли.
Путин в Королёве с визитом в ракетно-космическую корпорацию "Энергия" в сопровождении Мантурова, Борисова и Соловьёва. Видео © LIFE
Во время осмотра главу России сопровождали заместитель председателя правительства – министр промышленности и торговли Денис Мантуров и генеральный директор "Роскосмоса" Юрий Борисов. На вопросы отвечал генеральный конструктор РКК "Энергия" Владимир Соловьёв.
Ранее сегодня Путин подписал указ, утверждающий новую Климатическую доктрину Российской Федерации. До настоящего момента Климатическая доктрина страны определялась распоряжением президента от 2009 года.
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