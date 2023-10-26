Песков раскрыл мнение Путина о проверке готовности ядерной триады России
Песков заявил, что Путин доволен тренировкой стратегических сил сдерживания
Прошедшие учения стратегических сил сдерживания по отработке ответной реакции России на агрессию извне являются плановыми. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"[Были] плановыми. Они регулярно проводятся, ежегодно", — уточнил он и добавил, что российский лидер Владимир Путин удовлетворён итогами учений. По его словам, тренировка была результативной, все её цели были достигнуты.
Напомним, стратегические ядерные силы отработали массированный ответный удар под руководством президента РФ Владимира Путина. В тренировках были задействованы наземные, морские и авиационные силы РФ, проводились практические пуски баллистических и крылатых ракет. Так, с космодрома Плесецк по камчатскому полигону Кура запущена межконтинентальная баллистическая ракета "Ярс", а с атомной подлодки "Тула" выпущена ракета "Синева".
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ