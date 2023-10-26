Песков раскрыл мнение Путина о проверке готовности ядерной триады России

Прошедшие учения стратегических сил сдерживания по отработке ответной реакции России на агрессию извне являются плановыми. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"[Были] плановыми. Они регулярно проводятся, ежегодно", — уточнил он и добавил, что российский лидер Владимир Путин удовлетворён итогами учений. По его словам, тренировка была результативной, все её цели были достигнуты.