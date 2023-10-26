Путин утвердил новую Климатическую доктрину России

До настоящего момента Климатическая доктрина страны определялась распоряжением президента от 2009 года. Оно признано недействительным после вступления в силу нового указа, которое произошло сразу после подписания главой государства.

А 19 октября Путин подписал закон, который устанавливает ответственность за навязывание потребителям дополнительных товаров и услуг за отдельную плату, а также за уклонение должностных и юридических лиц от рассмотрения требований потребителей в правовом порядке. В частности, ответственность по новому закону может наступить в случаях, когда компании чересчур настойчиво предлагают оформить страхование жизни или автомобиля.