Путин утвердил новую Климатическую доктрину России
Путин подписал указ, утверждающий новую Климатическую доктрину России
Президент РФ Владимир Путин подписал указ, утверждающий новую Климатическую доктрину Российской Федерации. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
До настоящего момента Климатическая доктрина страны определялась распоряжением президента от 2009 года. Оно признано недействительным после вступления в силу нового указа, которое произошло сразу после подписания главой государства.
А 19 октября Путин подписал закон, который устанавливает ответственность за навязывание потребителям дополнительных товаров и услуг за отдельную плату, а также за уклонение должностных и юридических лиц от рассмотрения требований потребителей в правовом порядке. В частности, ответственность по новому закону может наступить в случаях, когда компании чересчур настойчиво предлагают оформить страхование жизни или автомобиля.