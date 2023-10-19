Путин подписал указ о штрафах за навязывание дополнительных услуг и товаров

Президент России Владимир Путин подписал закон, который устанавливает ответственность за навязывание потребителям дополнительных товаров и услуг за отдельную плату, а также за уклонение должностных и юридических лиц от рассмотрения требований потребителей в правовом порядке. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Первый зампред Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова ранее объяснила, что закон установит ответственность за навязывание потребителям дополнительных товаров, работ и услуг за отдельную плату. Кроме того, распоряжение запретит отказывать покупателям в предоставлении основной услуги, если дополнительная оплачена не была.

В частности, ответственность по новому закону может наступить в случаях, когда компании чересчур настойчиво предлагают оформить страхование жизни или автомобиля. К примеру, человек пришёл в салон купить машину, а менеджер очень навязчиво предлагает её застраховать. В этом случае продавец будет нести административную ответственность.

"Штрафы предусмотрены следующие: для должностных лиц — от 2 тысяч до 4 тысяч рублей, для юридических — от 20 тысяч до 40 тысяч рублей", — рассказала первый зампред Совфеда.

Также Рукавишникова сообщила, что другие пункты закона предусматривают штрафные санкции за отказ рассматривать требования потребителя, связанные с нарушением его прав или с уклонением от рассмотрения подобных требований в установленном законом порядке. Для должностных лиц — от 15 до 30 тысяч рублей, для юридических лиц — от 100 до 300 тысяч рублей.