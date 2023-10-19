Путин подписал указ о проведении Всемирных игр дружбы в 2024 году

Президент России Владимир Путин распорядился провести международные спортивные состязания Всемирные игры дружбы в Москве и Екатеринбурге в 2024 году, чтобы обеспечить российским спортсменам свободный доступ к мировому спорту. Соответствующий указ российского лидера опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"В целях обеспечения гарантированного свободного доступа российских спортсменов и спортивных организаций к международной спортивной деятельности, развития новых форматов международного спортивного сотрудничества постановляю провести международные соревнования Всемирные игры дружбы в 2024 году в г. Москве и г. Екатеринбурге", — сказано в указе.