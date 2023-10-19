Путин заявил о признаках вырождения мирового спорта

Международный спорт стал очень коммерциализирован и целиком зависит от бизнеса и властей. Такое мнение высказал президент Владимир Путин на заседании Совета по развитию физкультуры и спорта, которое проходит в Перми в четверг, 19 октября. По мнению российского лидера, налицо признаки вырождения спортивной институции.

"То, что происходит в современных международных спортивных организациях, — это признаки вырождения. Всё очень коммерциализировано, значит, очень зависит от бизнеса, а бизнес зависит от властей различного уровня, политических структур различных стран", — констатировал глава государства.