Путин заявил о признаках вырождения мирового спорта
Международный спорт стал очень коммерциализирован и целиком зависит от бизнеса и властей. Такое мнение высказал президент Владимир Путин на заседании Совета по развитию физкультуры и спорта, которое проходит в Перми в четверг, 19 октября. По мнению российского лидера, налицо признаки вырождения спортивной институции.
"То, что происходит в современных международных спортивных организациях, — это признаки вырождения. Всё очень коммерциализировано, значит, очень зависит от бизнеса, а бизнес зависит от властей различного уровня, политических структур различных стран", — констатировал глава государства.
Ранее Путин раскритиковал чиновников за отсутствие подвижек в подпрограмме "Спорт на селе". Президент распорядился разобраться, в чём причина проволочки, и узнать, когда вопрос будет решён фактически, а не на бумаге отчётов и докладов. Также Владимир Путин рассказал, что поставил задачу к 2030 году вовлечь в систематические занятия спортом 70% россиян. По его словам, это сделает спорт нормой для 93 миллионов граждан.