Путин: РФ открыта к современным видам спорта, в том числе киберспорту

Россия открыта к современным видам спорта, в том числе киберспорту. Об этом заявил президент страны Владимир Путин в ходе международного форума "Россия — спортивная держава" в Перми.

"Россия понимает, как важно беречь традиции спорта, но при этом открыта и ко всему лучшему, новому, передовому, что пользуется популярностью у молодёжи, в том числе и в спорте. Свидетельство тому наша идея проводить соревнования, которые объединяют классические виды спорта и киберспорт", — сказал он.

Глава государства отметил, что этот беспрецедентный для спорта и одновременно созвучный цифровой эпохе инновационный формат был назван Играми будущего. Они стартуют в Казани 23 февраля 2024 года.