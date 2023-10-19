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19 октября, 10:01

Путин: РФ открыта к современным видам спорта, в том числе киберспорту

Россия открыта к современным видам спорта, в том числе киберспорту. Об этом заявил президент страны Владимир Путин в ходе международного форума "Россия — спортивная держава" в Перми.

"Россия понимает, как важно беречь традиции спорта, но при этом открыта и ко всему лучшему, новому, передовому, что пользуется популярностью у молодёжи, в том числе и в спорте. Свидетельство тому наша идея проводить соревнования, которые объединяют классические виды спорта и киберспорт", сказал он.

Глава государства отметил, что этот беспрецедентный для спорта и одновременно созвучный цифровой эпохе инновационный формат был назван Играми будущего. Они стартуют в Казани 23 февраля 2024 года.

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Также Владимир Путин рассказал, что поставил задачу к 2030 году вовлечь в систематические занятия спортом 70% россиян. По его словам, это сделает спорт нормой для 93 миллионов граждан.

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ТАСС / Пресс-служба Президента РФ / Гавриил Григоров

Матвей Константинов
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