Путин назвал этнической дискриминацией ограничения МОК в адрес наших спортсменов

Президент Владимир Путин назвал этнической дискриминацией санкции Международного олимпийского комитета (МОК) по отношению к российским спортсменам. Об этом он заявил в четверг, 19 октября, на международном форуме "Россия — спортивная держава", который проходит в Перми.

"Благодаря некоторым руководителям современного МОК мы узнали, что приглашение на Олимпийские игры — это не безусловное право лучших спортсменов, а некая привилегия, и заслужить её можно не спортивными результатами, а политическими жестами, которые к спорту вообще не имеют никакого отношения. И что сами Игры могут использоваться как инструмент политического давления на людей и в качестве этнической дискриминации", — подчеркнул в ходе выступления российский лидер.