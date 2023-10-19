Путин назвал этнической дискриминацией ограничения МОК в адрес наших спортсменов
Президент Владимир Путин назвал этнической дискриминацией санкции Международного олимпийского комитета (МОК) по отношению к российским спортсменам. Об этом он заявил в четверг, 19 октября, на международном форуме "Россия — спортивная держава", который проходит в Перми.
"Благодаря некоторым руководителям современного МОК мы узнали, что приглашение на Олимпийские игры — это не безусловное право лучших спортсменов, а некая привилегия, и заслужить её можно не спортивными результатами, а политическими жестами, которые к спорту вообще не имеют никакого отношения. И что сами Игры могут использоваться как инструмент политического давления на людей и в качестве этнической дискриминации", — подчеркнул в ходе выступления российский лидер.
Ранее президент МОК Томас Бах заявил о том, что российские спортсмены, которые хотят быть допущены к участию в Олимпийских играх 2024 года в Париже, не должны иметь ничего общего с Олимпийским комитетом России. До этого также стало известно, что МОК отстранил Олимпийский комитет России до дальнейшего уведомления за включение в состав олимпийских советов новых регионов — Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. В ответ на это в МИД РФ обвинили комитет в ущемлении прав российских атлетов, а в Госдуме назвали настоящим позором данное решение.
ТАСС / AP / Ken Ishii