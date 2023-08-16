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16 августа, 15:01

Путин предрёк появление параллельных структур в мировом спорте

Путин констатировал деградацию международных спортивных организаций

Международные спортивные организации деградируют из-за политизации и коммерциализации. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании с правительством в среду, 16 августа. Создание параллельных структур в сфере международного спорта, по мнению российского лидера, стало неизбежным.

"В результате политизации международных спортивных структур и дальнейшей коммерциализации международного олимпийского движения, к сожалению, там, мы видим, определённая деградация наступает", добавил он.

Путин поздравил участников и тренеров с открытием игр "Мы вместе. Спорт"

Путин поздравил участников и тренеров с открытием игр "Мы вместе. Спорт"

Напомним, что на днях Владимир Путин поздравил спортсменов и работников сферы физической культуры и спорта с их профессиональным праздником — Днём физкультурника, который отмечался 12 августа. Глава государства выразил слова особой признательности всем специалистам отрасли, отметившим в этом году столетие создания госсистемы управления в сфере физкультуры и спорта. Путин в заключение пожелал им успехов, удачи и всего наилучшего.

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Kremlin.ru

Марина Калегина
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