Путин предрёк появление параллельных структур в мировом спорте

Международные спортивные организации деградируют из-за политизации и коммерциализации. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании с правительством в среду, 16 августа. Создание параллельных структур в сфере международного спорта, по мнению российского лидера, стало неизбежным.

"В результате политизации международных спортивных структур и дальнейшей коммерциализации международного олимпийского движения, к сожалению, там, мы видим, определённая деградация наступает", — добавил он.

Напомним, что на днях Владимир Путин поздравил спортсменов и работников сферы физической культуры и спорта с их профессиональным праздником — Днём физкультурника, который отмечался 12 августа. Глава государства выразил слова особой признательности всем специалистам отрасли, отметившим в этом году столетие создания госсистемы управления в сфере физкультуры и спорта. Путин в заключение пожелал им успехов, удачи и всего наилучшего.