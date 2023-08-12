Путин поздравил спортсменов с Днём физкультурника

Президент России Владимир Путин поздравил физкультурников, спортсменов, работников сферы физической культуры и спорта с их профессиональным праздником.Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Поздравляю вас с Днём физкультурника. Этот праздник по праву считается общенародным, ведь он отмечается по всей стране и объединяет огромное количество людей — тех, кто профессионально занимается спортом, и, конечно, многочисленных приверженцев здорового и активного образа жизни", — указывается в поздравлении.

По словам Путина, в стране уделяется приоритетное внимание развитию массового физкультурного движения. В России не только строятся специальные комплексы, стадионы и ледовые дворцы, но и проводятся мероприятия "Кросс нации", "Лыжня России", "Сельские спортивные игры", соревнования школьников "Президентские состязания", "Всероссийские юношеские Игры боевых искусств", а также другие спартакиады и турниры. Они способствуют популяризации спорта, воспитанию новых чемпионов и рекордсменов.

Вместе с тем глава государства выразил слова особой признательности всем специалистам отрасли, отметившим в этом году столетие создания госсистемы управления в сфере физкультуры и спорта. Путин в заключение пожелал им успехов, удачи и всего наилучшего.