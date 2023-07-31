Более 72 тысяч человек приняли участие во Всероссийском марафоне "Сила России"

Во Всероссийском марафоне "Сила России" приняли участие более 72 тысяч человек. Всего "Единая Россия" вместе с партнёрами проекта организовала более четырёх тысяч мероприятий, таких как спортивные праздники, сдача норм ГТО, военные городки и т.д.

"Спорт — это действительно мир без границ. Именно поэтому вместе со сторонниками партии мы организовываем спортивные площадки для взрослых, для детей, для людей с ограниченными возможностями здоровья, а также для граждан пожилого возраста", — отметила председатель центрального совета сторонников "Единой России" Ольга Занко.

Она указала, что в дальнейшем запланировано ещё много спортивных активностей. Марафон завершится фестивалем ко Дню физкультурника. Участники смогут получить призы от чемпионов. Спортивный марафон "Сила России" был запущен 1 июня. Его поддержали более тысячи некоммерческих организаций.