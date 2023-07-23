Путин поздравил участников и тренеров с открытием игр "Мы вместе. Спорт"

Российский лидер Владимир Путин поздравил участников и их тренеров с открытием I летних сурдлимпийских игр "Мы вместе. Спорт", которые проходят в Уфе с 23 июля по 2 августа. Участие подтвердили делегации из 30 государств.

В телеграмме на сайте главы государства сказано, что создание условий для самореализации людей с ограничениями является одним из значимых общенациональных приоритетов. Президент подчеркнул, что здесь важны все направления, в частности и возможность заниматься спортом.

"В последние годы во всех регионах страны создаётся и совершенствуется инфраструктура для проведения тренировок, организуются разнообразные состязания и турниры, важное место среди которых занимают такие представительные соревнования, как нынешние летние игры сурдлимпийцев "Мы вместе. Спорт", — отметил Путин.

Он уверен, что участники покажут характер и волю, а их успехи будут вдохновляющим примером. Глава государства выразил признательность наставникам, которые делятся со спортсменами не только профессиональным, но и жизненным опытом.