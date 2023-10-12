МИД заявил об угрозе коррозии мирового спорта из-за ущемления прав россиян со стороны МОК

Россия продолжит бороться за права атлетов, несмотря на решение Международного олимпийского комитета (МОК) приостановить членство Олимпийского комитета РФ. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

"Со своей стороны продолжим задействовать необходимые международно-правовые инструменты для отстаивания прав отечественных спортсменов и роли спорта в качестве уникального проводника развития и упрочения межчеловеческих связей, выстраивания взаимоуважительного общения, сближения и объединения народов", — указала дипломат.

Захарова назвала этот шаг ещё одним подтверждением разрушительных процессов, набирающих обороты внутри МОК под давлением США. Она считает его политически мотивированным. По её оценке, такие действия приводят к коррозии всего мирового спорта. Захарова уличила МОК в двойных стандартах, намеренной сегрегации по национальному признаку, которые представляют собой не что иначе, как вопиющее ущемление прав российских атлетов, а в конечном итоге — нарушение базовых прав человека.