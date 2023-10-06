Глава НОК Украины призвал МОК ввести санкции против ОКР из-за новых регионов РФ

Руководитель Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Вадим Гутцайт призвал Международный олимпийский комитет (МОК) наложить санкции на Олимпийский комитет России (ОКР). Причиной стало включение олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав российской организации. Об этом говорится на официальном сайте НОК Незалежной.

Гутцайт составил официальный запрос на имя президента МОК Томаса Баха, призвав его поставить вопрос применения санкций к ОКР на ближайшем заседании исполнительного комитета организации, которое будет проводиться в Мумбаи с 12 по 14 октября. Руководитель НОК считает, что действия ОКР нарушают олимпийскую хартию.