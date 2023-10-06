В ОКР задались вопросом, нужно ли россиянам "кормить парижских клопов"
В ОКР с юмором ответили на нашествие суперклопов во Франции
Олимпийский комитет России с юмором отреагировал на нашествие клопов в Париже. В ОКР задались вопросом, стоит ли российским спортсменам "кормить парижских клопов" во время Олимпийских игр, проведение которых в 2024 году запланировано во Франции.
В комитете напомнили о неоднократных заверениях Парижа в том, что на фоне внутриполитической обстановки возможны некоторые сложности с организацией мер безопасности для официальных делегаций. Теперь же оргкомитет Игр "Париж-2024" столкнулся с новыми вызовами, которые стремительно ухудшают санитарные условия.
"Конечно, местных клопов вряд ли получится убедить подписать отказ от укусов спортсменов и официальных лиц и отстранить от неофициального состязания с клопами других стран. При этом остаётся вопрос — а нужно ли нам при нынешних условиях кормить парижских клопов…" — говорится в телеграм-канале ОКР.
Как уже рассказывал Лайф, Франция столкнулась со страшнейшим нашествием клопов. Бороться с маленькими и противными жучками решили даже на законодательном уровне. Местные жители находят их не только в домах, но и в больницах, кинотеатрах, библиотеках и даже общественном транспорте. Партия действующего французского лидера Эмманюэля Макрона назвала проблему борьбы с клопами приоритетной. При этом ветеринар Михаил Шеляков допустил, что Олимпиада в Париже может стать причиной "вторжения" суперклопов и в Россию — их с собой привезут болельщики, которые собираются поехать на летние Олимпийские игры.
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