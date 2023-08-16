Россиянка заплатила 330 тысяч за отдых в кишащем клопами турецком отеле

Россиянка заявила, что её в пятизвёздочном отеле Kilikya Palace Göynük в Турции всю искусали клопы. Она вместе с пожилой матерью поселилась в комфортном номере, рассчитывала на оздоровительный отдых, но получила проблемы со здоровьем и огромный стресс.

Россиянка заявила, что её в турецком пятизвёздочном отеле искусали клопы. Видео © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Как сообщает SHOT ПРОВЕРКА, отель находится в Анталье, визит туда обошёлся Наталье в 330 тысяч рублей. Она купила путёвку у туроператора ANEX Tour. Когда они с матерью заселились, на коже у женщины начали появляться зудящие красные пятна.

Наталья обратилась к врачу. Её начали лечить от аллергии, но безрезультатно. Позже она заметила под матрасом клопов. Однако в отеле отказались переселять туристок, им предложили бесплатно сменить бельё, а также услуги врача. Они стоят 30 долларов за один приём.

В отеле был представитель турфирмы, но он не помог россиянке. Наоборот — обвинил её в том, что она сама принесла клопов в номер. Он также начал угрожать полицией за слово "клоп" без доказательств в виде документов.