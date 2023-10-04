Олимпиада в Париже может стать причиной "вторжения" в Россию суперклопов

Российские болельщики, которые собираются поехать на летние Олимпийские игры в Париж в 2024 году, могут стать причиной нашествия клопов на города нашей страны. Об этом предупредил ветеринар Михаил Шеляков, комментируя невероятно сложную ситуацию с этими насекомыми, которая сложилась во французской столице.

По словам эксперта, в природе клопы выживают без пищи десятки лет, а туристы могут привезти этих насекомых на поверхности любых вещей, просто забыв про них, но через некоторое время, когда человек снова воспользуется этим предметом, кровосос может активизироваться.

"Клопы из Франции могут добраться до России, конечно. Ведь на Олимпийские игры поедут гости из России, болельщики могут перенести постельных клопов в Россию", — приводит слова Шелякова NEWS.ru.

Постельный клоп — вид клопов, распространённое облигатное синантропное кровососущее насекомое. Является эктопаразитом человека и теплокровных животных, питается их кровью.