Франция столкнулась с ужасающим нашествием клопов, проблему обсуждают даже в парламенте
Партия Макрона назвала приоритетной проблему борьбы с клопами во Франции
Франция переживает настоящее нашествие постельных клопов, бороться с которыми решили уже на законодательном уровне. Насекомых обнаруживают не только в домах обычных жителей, но и в больницах, кинотеатрах и библиотеках. Массовые сообщения об обнаружении вредителей стали поступать из общественного транспорта.
Партия президента Эмманюэля Макрона "Возрождение" в декабре представит законодательную инициативу, призванную положить конец нашествию насекомых. Проект включает в себя дезинфекционные и профилактические мероприятия, а также наказание для ответственных лиц.
"Эта эпидемия — настоящая угроза здоровью нации. Тысячи наших сограждан страдают из-за неё. Мы сделаем эту проблему приоритетной", — проанонсировал во вторник с трибуны парламента глава президентской фракции в Нацсобрании Сильвен Майяр.
Постельный клоп — вид клопов, распространённое облигатное синантропное кровососущее насекомое. Является эктопаразитом человека и теплокровных животных, питается их кровью. Укусы постельных клопов выглядят как дорожка из четырёх-шести проколов, расположенных на расстоянии один-четыре сантиметра. Избавиться он них самостоятельно довольно сложно, как правило, нужна помощь специальных служб.
А минувшей весной москвичи стали сообщать о полчищах насекомых после майского ливня. Некоторые особо пугливые жители столицы в панике звонили в экстренные службы, параллельно с этим закрывая окна в квартиры. По оценке специалистов, большая часть атаковавших Москву насекомых — клопы. К счастью, насекомые оказались не кровососущими, а травоядными. Проблема разрешилась сама собой.
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