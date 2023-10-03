Франция столкнулась с ужасающим нашествием клопов, проблему обсуждают даже в парламенте

Франция переживает настоящее нашествие постельных клопов, бороться с которыми решили уже на законодательном уровне. Насекомых обнаруживают не только в домах обычных жителей, но и в больницах, кинотеатрах и библиотеках. Массовые сообщения об обнаружении вредителей стали поступать из общественного транспорта.

Партия президента Эмманюэля Макрона "Возрождение" в декабре представит законодательную инициативу, призванную положить конец нашествию насекомых. Проект включает в себя дезинфекционные и профилактические мероприятия, а также наказание для ответственных лиц.

"Эта эпидемия — настоящая угроза здоровью нации. Тысячи наших сограждан страдают из-за неё. Мы сделаем эту проблему приоритетной", — проанонсировал во вторник с трибуны парламента глава президентской фракции в Нацсобрании Сильвен Майяр.

Постельный клоп — вид клопов, распространённое облигатное синантропное кровососущее насекомое. Является эктопаразитом человека и теплокровных животных, питается их кровью. Укусы постельных клопов выглядят как дорожка из четырёх-шести проколов, расположенных на расстоянии один-четыре сантиметра. Избавиться он них самостоятельно довольно сложно, как правило, нужна помощь специальных служб.