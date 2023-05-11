Роспотребнадзор оценил опасность заполонивших Москву клопов для людей

Полчища клопов и прочих мошек, которые вылезли после ливня в Москве и облепили окна квартир, неопасны для здоровья человека и домашних животных. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

"Растительноядные клопы, видео с которыми сегодня распространяются в социальных сетях, не предоставляют опасности для здоровья человека и домашних животных", — приводит РИА "Новости" комментарий ведомства.

В Роспотребнадзоре добавили, что мероприятия по истреблению насекомых в данном случае не требуются.