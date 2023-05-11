Роспотребнадзор оценил опасность заполонивших Москву клопов для людей
Роспотребнадзор: Атаковавшие Москву клопы безвредны для людей и животных
Полчища клопов и прочих мошек, которые вылезли после ливня в Москве и облепили окна квартир, неопасны для здоровья человека и домашних животных. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.
"Растительноядные клопы, видео с которыми сегодня распространяются в социальных сетях, не предоставляют опасности для здоровья человека и домашних животных", — приводит РИА "Новости" комментарий ведомства.
В Роспотребнадзоре добавили, что мероприятия по истреблению насекомых в данном случае не требуются.
Ранее сегодня москвичи стали сообщать о нашествии полчищ насекомых после майского ливня. Некоторые особо пугливые жители столицы в панике звонили в экстренные службы, параллельно с этим закрывая окна в квартиры. По оценке специалистов, большая часть атаковавших Москву насекомых — клопы.
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