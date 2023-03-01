Россиянам рассказали, какую заразу можно подцепить в отелях

Путешествуя по разным городам, россияне останавливаются в отелях и гостиницах, где надеются, что их пребывание ничего не сможет испортить. Однако из-за плохой уборки в номерах они могут встретиться с целым рядом неприятностей и даже заболеть. Об этом "Вечерней Москве" рассказала врач-терапевт Надежда Чернышева.

Прежде всего внимание стоит заострить на чистоте постельного белья и предметов мебели. В противном случае человека ждёт "знакомство" с клопами, которые не представляют для него большой опасности, но вызывают крайне неприятные ощущения.

"Они кусают, издают зловонные ароматы, их прикосновения способны вызвать зуд. Клопы, как и тараканы, могут перекочевать на ваши личные вещи и переехать из гостиницы в ваше жилище", — отметила Чернышева.

В этой связи она советует хранить одежду в отельных пакетах, которые будут закрепляться застёжками. При этом если вы увидели в номере клопов, то немедленно выносите из помещения свои вещи и требуйте у администрации отеля переселить вас в другой номер.

Ещё одна опасность может поджидать человека в ванной, которая зачастую становится местом сосредоточения грибков. Подхватить болезнь можно, если до вас в номере проживал человек с грибком ногтей, а горничная после этого плохо продезинфицировала помещение. Тогда, особенно если пройтись по комнате босиком, грибок будет вам обеспечен.

"В ванной и уборной могут сохраняться споры, которым не составит труда перебраться к вам. Так что во время поездок обязательно нужно обрабатывать самые мелкие раны дезинфицирующими средствами", — добавила специалист.

В этом случае любые водные процедуры лучше проводить в резиновых тапочках. Кроме того, в отеле человек может подхватить бородавки или же неприятные наросты.