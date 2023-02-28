Составлен чёрный список продуктов при варикозе

Из-за ощущения тяжести в ногах при варикозном расширении вен чаще всего страдают женщины. При этом вероятность рецидива очень высока даже после операции. В беседе с газетой "Вести Подмосковья" флебологи ФНКЦ ФМБА России порекомендовали внести изменения в ежедневный рацион и в целом пересмотреть образ жизни.

Пациенту с варикозом придётся отказаться от жирных сортов мяса: они содержат лишний холестерин. Вместо этого в рацион лучше добавить рыбу. Такими же вредными будут манка, шлифованный рис, алкоголь, кофе, цикорий, крепкий чай и сладости.

Если к варикозному расширению вен привела стоячая работа, стоит откорректировать свой образ жизни, говорят флебологи. Работа на ногах чрезмерно перегружает вены, а сидячая работа приводит к ожирению и проблемам с сосудами. Поэтому при выборе физнагрузки нужно учитывать противопоказания.

"Например, бег провоцирует отёчность, но совсем исключать его не стоит. Иногда врачи разрешают медленные пробежки в обуви с хорошей амортизацией. Усугубить ситуацию с проблемными венами способны приседания и отжимания с утяжелителями", — говорится в публикации.