Олимпийский комитет РФ отказался участвовать в генассамблее ЕОК

Делегация Олимпийского комитета России (ОКР) объявила об отказе принимать участие в заседаниях генассамблеи (ГА) Европейских олимпийских комитетов (ЕОК). Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба ОКР.

"Практического смысла в каком-либо взаимодействии с ЕОК на данный момент нет. Наш приоритет — восстановление статуса-кво и содействие российским спортсменам и спортивным федерациям, пострадавшим от незаконных действий ЕОК", — говорится в публикации.

Также в сообщении говорится о том, что на основании практики двух последних лет комитет не рассчитывает на адекватные и независимые решения от ЕОК, тем более что в повестке организации не нашлось места теме прекращения дискриминации российских спортсменов. Кроме того, ОКР до настоящего момента не получил ни внятных объяснений, ни извинений за необоснованный недопуск к мероприятиям ЕОК, которые проводились с февраля 2022 года.

В пресс-службе ОКР напомнили, что в июне 2022 года комитету без достаточных оснований не позволили участвовать в ГА ЕОК: сначала в очном формате, а затем и в формате видеосвязи. Олимпийский комитет России подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) с требованием признать незаконность действий европейского комитета и обеспечить соблюдение прав ОКР, положенных полноправному участнику организации. Российский комитет определит план дальнейший действий после того, как CAS вынесет решение.