В ОКР дали неутешительный прогноз насчёт участия России в Олимпиаде-2024

"Потенциально я не вижу ни одного российского олимпийца в Париже. ОКР не получил приглашения для участия в Олимпиаде 2024 года", — отметил он в беседе с журналистами.

Как сообщал Лайф, ранее Международный олимпийский комитет рекомендовал допустить россиян до международных соревнований в нейтральном статусе. Однако МОК выпустил ряд условий: в участии откажут тем, кто открыто высказывался в поддержку СВО, и тем, кто представляет силовые ведомства. Кроме того, для россиян и белорусов будет закрыто участие в командных соревнованиях. Министр спорта РФ Олег Матыцин ранее заявлял, что российские спортсмены не будут подписывать никакие декларации об осуждении своей страны. Олимпиада в Париже пройдёт с 26 июля по 11 августа 2024 года.