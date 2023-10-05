Регион

Уведомления отключены

5 октября, 11:20

В ОКР дали неутешительный прогноз насчёт участия России в Олимпиаде-2024

Президент ОКР Поздняков не верит в участие РФ в Олимпиаде 2024 года в Париже

Глава Олимпийского комитета РФ Станислав Поздняков отметил, что не верит в участие нашей страны в летних Играх 2024 года в Париже.

"Потенциально я не вижу ни одного российского олимпийца в Париже. ОКР не получил приглашения для участия в Олимпиаде 2024 года", — отметил он в беседе с журналистами.

МОК отказался допускать российских спортсменов до юношеской Олимпиады-2024

МОК отказался допускать российских спортсменов до юношеской Олимпиады-2024

Как сообщал Лайф, ранее Международный олимпийский комитет рекомендовал допустить россиян до международных соревнований в нейтральном статусе. Однако МОК выпустил ряд условий: в участии откажут тем, кто открыто высказывался в поддержку СВО, и тем, кто представляет силовые ведомства. Кроме того, для россиян и белорусов будет закрыто участие в командных соревнованиях. Министр спорта РФ Олег Матыцин ранее заявлял, что российские спортсмены не будут подписывать никакие декларации об осуждении своей страны. Олимпиада в Париже пройдёт с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Обложка ©

Getty Images / Tullio M. Puglia

Никита Осипов
  • Новости
  • Станислав Поздняков
  • Олимпиада
  • Спорт

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров