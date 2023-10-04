МОК отказался допускать российских спортсменов до юношеской Олимпиады-2024

Международный олимпийский комитет отказался допускать российских спортсменов до юношеских Олимпийских игр, которые состоятся в Южной Корее с 19 января по 2 февраля 2024 года.

"Если говорить о зимних юношеских Играх-2024, то ни один нейтральный спортсмен в индивидуальном порядке не может участвовать в Канвондо", — приводит комментарий организации "Советский спорт".

Кстати, на предыдущих Играх для атлетов в возрасте от 15 до 18 лет — в 2020 году в швейцарской Лозанне — сборная России выиграла медальный зачёт. Команда оказалась на первом месте с 10 золотыми, 11 серебряными и 8 бронзовыми наградами.