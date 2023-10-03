Винер: Россия не принимает условия выступлений в нейтральном статусе

Россия не принимает условия выступлений под нейтральным статусом, а носить белую форму — означает сдаться. Такое мнение выразила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер.

"Флаг и гимн должны быть у наших детей, другого мы не понимаем и не принимаем. Да, в Токио не было, но там хотя бы был Чайковский. Сейчас белая форма, сдаёмся. Наши спортсмены разделены красной линией: идёт охота на волков и щенков", — отметила она.

Винер напомнила, как пыталась защищать российских спортсменов в Токио и это закончилось тем, что её дисквалифицировали на семь лет.

"Конечно, надо уничтожить матку. Наши спортсмены разделены флажками на командные и индивидуальные, но мы не приглашены. Как мы можем говорить, что мы там будем участвовать? Зачем мы поедем, если там не будет ни одного болельщика? Кто поднимет флаг и будет скандировать гимн? Почему, зачем мы должны унижаться?" — заявила Винер.