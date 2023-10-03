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3 октября, 14:29

Винер: Россия не принимает условия выступлений в нейтральном статусе

Россия не принимает условия выступлений под нейтральным статусом, а носить белую форму — означает сдаться. Такое мнение выразила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер.

"Флаг и гимн должны быть у наших детей, другого мы не понимаем и не принимаем. Да, в Токио не было, но там хотя бы был Чайковский. Сейчас белая форма, сдаёмся. Наши спортсмены разделены красной линией: идёт охота на волков и щенков", — отметила она.

Винер напомнила, как пыталась защищать российских спортсменов в Токио и это закончилось тем, что её дисквалифицировали на семь лет.

"Конечно, надо уничтожить матку. Наши спортсмены разделены флажками на командные и индивидуальные, но мы не приглашены. Как мы можем говорить, что мы там будем участвовать? Зачем мы поедем, если там не будет ни одного болельщика? Кто поднимет флаг и будет скандировать гимн? Почему, зачем мы должны унижаться?" — заявила Винер.

Также она прокомментировала решение Генеральной ассамблеи Международного паралимпийского комитета частично приостановить членство Паралимпийского комитета России. Винер подчеркнула, что такого унижения РФ терпеть не должна, и назвала этот шаг МПК позором и обыкновенным фашизмом.

Винер: Будем продолжать выступать под российским флагом — другого быть не может

Винер: Будем продолжать выступать под российским флагом — другого быть не может

Напомним, в марте 2023 года МОК рекомендовал допустить россиян до международных соревнований в нейтральном статусе. Но есть ряд строгих условий: в участии откажут тем, кто открыто высказывался в поддержку СВО, и тем, кто представляет силовые ведомства. Кроме того, для россиян и белорусов будет закрыто участие в командных соревнованиях. Министр спорта РФ Олег Матыцин ранее уже заявил, что российские спортсмены не будут подписывать никакие декларации об осуждении своей страны. А в Госдуме подчеркнули, что российские атлеты не готовы отказаться от Родины ради Олимпиады.

Обложка ©

ТАСС / Zuma / Maksim Konstantinov

Никита Осипов
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