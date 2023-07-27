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27 июля, 08:49

Винер: Будем продолжать выступать под российским флагом — другого быть не может

Винер уверена, что российские спортсмены будут продолжать выступать под флагом РФ

Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова уверена, что наши спортсмены будут продолжать участвовать в международных соревнованиях — и только под флагом РФ. Об этом она заявила Лайфу в кулуарах саммита Россия – Африка.

Ирина Винер уверена, что российские спортсмены будут продолжать выступать под флагом РФ. Видео © LIFE

"Мы участвовали в международных соревнованиях и будем продолжать участвовать, несмотря ни на что. Конечно, под российским флагом — другого быть не может", — отметила Винер.

Министр спорта Матыцин: У нас один флаг, другого нет

Министр спорта Матыцин: У нас один флаг, другого нет

Напомним, в марте 2023 года МОК рекомендовал допустить россиян до соревнований в нейтральном статусе. Но есть и другие условия: в участии откажут тем, кто открыто высказывался в поддержку СВО, и тем, кто представляет силовые ведомства. Позже МОК решил не приглашать Россию на Олимпийские игры 2024 года в Париже. Министр спорта России Олег Матыцин назвал такое решение дискриминацией и нарушением принципов олимпизма. Он же предупредил, что российские спортсмены не будут подписывать декларации об осуждении СВО на Украине, чтобы участвовать в международных соревнованиях.

Обложка ©

Getty Images / Sefa Karacan / Anadolu Agency

Александра Вишнякова
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