Винер: Будем продолжать выступать под российским флагом — другого быть не может

Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова уверена, что наши спортсмены будут продолжать участвовать в международных соревнованиях — и только под флагом РФ. Об этом она заявила Лайфу в кулуарах саммита Россия – Африка.