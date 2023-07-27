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27 июля, 08:23

Министр спорта Матыцин: У нас один флаг, другого нет

Россия по-прежнему надеется, что наши спортсмены получат возможность выступить на Олимпиаде 2024 года в Париже, несмотря на то, что МОК передумал выносить решение на октябрьской сессии. Об этом сообщил Лайфу Министр спорта РФ Олег Матыцин в кулуарах саммита Россия — Африка.

Глава Минспорта ответил на вопрос Лайфа о будущем сборной России на Играх в Париже. Видео © SHOT

"Олимпиада — это одно из главных международных событий, поэтому будем надеяться, что будем участвовать, будем стараться", — проинформировал министр.

На уточняющий вопрос корреспондента Лайфа о том, под каким флагом мы рассчитываем выступить на Играх, Матыцин заметил, что никакого другого флага, кроме российского триколора, у нас нет.

"А у нас другого нет флага, у нас один флаг", — отреагировал он.

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Напомним, что 26 июля МОК должен разослать приглашения на Олимпийские игры 2024 года в Париже 203 национальным олимпийским комитетам, но уже известно, что Россия и Белоруссия их не получат. Об этом в пресс-службе МОК уже предупредили. Министр спорта России Олег Матыцин назвал такое решение дискриминацией и нарушением принципов олимпизма. Он же предупредил, что российские спортсмены не будут подписывать декларации об осуждении СВО на Украине, чтобы участвовать в международных соревнованиях.

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Александр Юнашев
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