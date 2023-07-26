МОК передумал выносить вердикт об участии россиян в Олимпиаде в Париже на сессии в октябре
Томас Бах: Сессия МОК в октябре не огласит решения об участии россиян в ОИ в Париже
Октябрьская сессия Международного олимпийского комитета (МОК) не будет принимать решения об участии российских и белорусских спортсменов в Олимпиаде 2024 года в Париже. Об этом объявил журналистам глава организации Томас Бах.
Он отметил, что МОК внимательно наблюдает за тем, как национальные федерации выполняют выдвинутые условия для обеспечения участия нейтральных и индивидуальных спортсменов. Дальнейшее решение вопроса, со слов Баха, зависит "от развития ситуации".
"Мы продолжим следить за этим, а затем посмотрим, как все причастные лица соблюдают букву и дух этих условий. Опираясь на результат, мы затем примем в своё время решение, и это не произойдёт в октябре", — отметил функционер.
Напомним, что 26 июля МОК должен разослать приглашения на Олимпийские игры 2024 года в Париже 203 национальным олимпийским комитетам, но уже известно, что Россия и Белоруссия их не получат. Об этом в пресс-службе МОК уже предупредили. Министр спорта России Олег Матыцин назвал такое решение дискриминацией и нарушением принципов олимпизма. Он же предупредил, что российские спортсмены не будут подписывать декларации об осуждении СВО на Украине, чтобы участвовать в международных соревнованиях.
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