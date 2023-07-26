МОК передумал выносить вердикт об участии россиян в Олимпиаде в Париже на сессии в октябре

Октябрьская сессия Международного олимпийского комитета (МОК) не будет принимать решения об участии российских и белорусских спортсменов в Олимпиаде 2024 года в Париже. Об этом объявил журналистам глава организации Томас Бах.

Он отметил, что МОК внимательно наблюдает за тем, как национальные федерации выполняют выдвинутые условия для обеспечения участия нейтральных и индивидуальных спортсменов. Дальнейшее решение вопроса, со слов Баха, зависит "от развития ситуации".