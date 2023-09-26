"Не будет перебежчиков": В Госдуме заявили, что российские атлеты не готовы отказываться от Родины ради Олимпиады
Депутат Свищев: Многие российские атлеты не готовы отказаться от Родины ради ОИ
Многие российские спортсмены не согласятся с требованием Международного олимпийского комитета (МОК) и не откажутся от страны ради выступления на Олимпиаде. Об этом URA.ru заявил председатель Комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.
Депутат рассказал, что олимпийцев с детства готовит тренер, спортивная школа, регион и страна. Они вкладывают деньги, силы и опыт, поэтому по долгу совести немногие спортсмены готовы в одночасье от всего отречься.
"Есть люди, для которых это единственный шанс, и они делают свой выбор. Но таких единицы. Не будет повальных перебежчиков. Выступают спортсмены за другие страны, мы с понимаем к этому относимся. Хотя я не разделяю это решение. Значит, не смогли убедить наших ребят остаться здесь и пережить этот сложный период для России, российского спорта и самого спортсмена", — добавил политик.
Напомним, в марте 2023 года МОК рекомендовал допустить россиян до международных соревнований в нейтральном статусе. Но есть ряд строгих условий: в участии откажут тем, кто открыто высказывался в поддержку СВО, и тем, кто представляет силовые ведомства. Кроме того, для россиян и белорусов будет закрыто участие в командных соревнованиях. Министр спорта РФ Олег Матыцин ранее уже заявил, что российские спортсмены не будут подписывать никакие декларации об осуждении своей страны.
ТАСС / AP / Jae C. Hong