"Не будет перебежчиков": В Госдуме заявили, что российские атлеты не готовы отказываться от Родины ради Олимпиады

Многие российские спортсмены не согласятся с требованием Международного олимпийского комитета (МОК) и не откажутся от страны ради выступления на Олимпиаде. Об этом URA.ru заявил председатель Комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

Депутат рассказал, что олимпийцев с детства готовит тренер, спортивная школа, регион и страна. Они вкладывают деньги, силы и опыт, поэтому по долгу совести немногие спортсмены готовы в одночасье от всего отречься.

"Есть люди, для которых это единственный шанс, и они делают свой выбор. Но таких единицы. Не будет повальных перебежчиков. Выступают спортсмены за другие страны, мы с понимаем к этому относимся. Хотя я не разделяю это решение. Значит, не смогли убедить наших ребят остаться здесь и пережить этот сложный период для России, российского спорта и самого спортсмена", — добавил политик.