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14 сентября, 12:25

МОК запретил России финансировать своих олимпийцев с нейтральным статусом

МОК запретил ОКР финансировать атлетов, допущенных к Играм в нейтральном статусе

Международный олимпийский комитет (МОК) запретил допущенным до соревнований в нейтральном статусе российским атлетам получать финансирование от Олимпийского комитета РФ (ОКР). Об условиях организации рассказал президент ОКР Станислав Поздняков.

"По рекомендациям нейтральный спортсмен не может ассоциироваться ни с государством, ни с национальным олимпийским комитетом. Таким образом, МОК запретил нам финансировать нейтральных спортсменов", — сообщил Поздняков.

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Напомним, в марте текущего года МОК рекомендовал допустить россиян до соревнований, но только в нейтральном статусе и лишь тех, кто не высказывался в поддержку СВО или работал в силовых ведомствах. Уже в конце июля МОК разослал приглашения на Олимпийские игры 2024 года в Париже 203 национальным комитетам, однако Россия и Белоруссия, как и ожидалось, не вошли в этот список. Министр спорта РФ Олег Матыцин назвал это дискриминацией и предупредил, что наши атлеты не будут письменно осуждать спецоперацию ради участия в соревнованиях.

Обложка ©

ТАСС / Михаил Терещенко

Андрей Бражников
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