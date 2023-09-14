МОК запретил России финансировать своих олимпийцев с нейтральным статусом
МОК запретил ОКР финансировать атлетов, допущенных к Играм в нейтральном статусе
Международный олимпийский комитет (МОК) запретил допущенным до соревнований в нейтральном статусе российским атлетам получать финансирование от Олимпийского комитета РФ (ОКР). Об условиях организации рассказал президент ОКР Станислав Поздняков.
"По рекомендациям нейтральный спортсмен не может ассоциироваться ни с государством, ни с национальным олимпийским комитетом. Таким образом, МОК запретил нам финансировать нейтральных спортсменов", — сообщил Поздняков.
Напомним, в марте текущего года МОК рекомендовал допустить россиян до соревнований, но только в нейтральном статусе и лишь тех, кто не высказывался в поддержку СВО или работал в силовых ведомствах. Уже в конце июля МОК разослал приглашения на Олимпийские игры 2024 года в Париже 203 национальным комитетам, однако Россия и Белоруссия, как и ожидалось, не вошли в этот список. Министр спорта РФ Олег Матыцин назвал это дискриминацией и предупредил, что наши атлеты не будут письменно осуждать спецоперацию ради участия в соревнованиях.
ТАСС / Михаил Терещенко