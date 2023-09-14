МОК запретил России финансировать своих олимпийцев с нейтральным статусом

Международный олимпийский комитет (МОК) запретил допущенным до соревнований в нейтральном статусе российским атлетам получать финансирование от Олимпийского комитета РФ (ОКР). Об условиях организации рассказал президент ОКР Станислав Поздняков.

"По рекомендациям нейтральный спортсмен не может ассоциироваться ни с государством, ни с национальным олимпийским комитетом. Таким образом, МОК запретил нам финансировать нейтральных спортсменов", — сообщил Поздняков.