ОКР будет выплачивать компенсации спортсменам, пропускающим соревнования
Олимпийский комитет России (ОКР) намерен выплачивать компенсации спортсменам, пропускающим международные соревнования. Об этом в ходе расширенного заседания коллегии ОКР сообщил президент организации Станислав Поздняков. Он уже поручил подготовить соответствующий проект.
"ОКР, хоть и является общественной организацией, готов восполнить потери, которые неизбежно возникают у наших спортсменов. Мной было поручено подготовить проект, который предусматривает выплату членам олимпийской команды России", — сказал он.
Получить выплаты смогут как те, кто лишён права выступать за рубежом, так и те, кто по моральным соображениям не намерен подписывать документ об осуждении СВО на Украине. По словам спортивного чиновника, ОКР нашёл внутренние средства для поддержки атлетов.
Так, выплаты будут осуществляться в начале следующего года по летним видам спорта. Единовременные — по 500 тысяч, 350 тысяч и 250 тысяч рублей за спортивные результаты, а также по 150 тысяч рублей — всем олимпийцам, которые по-прежнему тренируются и участвуют в соревнованиях.
Напомним, в марте текущего года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допустить россиян до соревнований, но только в нейтральном статусе и лишь тем, кто не высказывался в поддержку СВО или работал в силовых ведомствах. Уже в конце июля МОК разослал приглашения на Олимпийские игры 2024 года в Париже 203 национальным комитетам, однако Россия и Белоруссия, как и ожидалось, не вошли в этот список. Министр спорта РФ Олег Матыцин назвал это дискриминацией и нарушением принципов олимпизма и предупредил, что наши атлеты не будут письменно осуждать спецоперацию ради участия в соревнованиях.
ТАСС / Михаил Терещенко