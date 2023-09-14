ОКР будет выплачивать компенсации спортсменам, пропускающим соревнования

Олимпийский комитет России (ОКР) намерен выплачивать компенсации спортсменам, пропускающим международные соревнования. Об этом в ходе расширенного заседания коллегии ОКР сообщил президент организации Станислав Поздняков. Он уже поручил подготовить соответствующий проект.

"ОКР, хоть и является общественной организацией, готов восполнить потери, которые неизбежно возникают у наших спортсменов. Мной было поручено подготовить проект, который предусматривает выплату членам олимпийской команды России", — сказал он.

Получить выплаты смогут как те, кто лишён права выступать за рубежом, так и те, кто по моральным соображениям не намерен подписывать документ об осуждении СВО на Украине. По словам спортивного чиновника, ОКР нашёл внутренние средства для поддержки атлетов.