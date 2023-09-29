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29 сентября, 13:34

МПК допустил российских паралимпийцев к Играм в Париже, но в нейтральном статусе

Генеральная ассамблея Международного паралимпийского комитета (МПК) большинством голосов проголосовала за приостановку членства Паралимпийского комитета России (ПКР). Об этом сообщила в пятницу, 29 сентября, пресс-служба МПК. В ходе голосования в Бахрейне 56 членов ГА не поддержали применение ограничений к России, а 90 — выступили за.

На той же ассамблее было принято решение, что российские спортсмены смогут принять участие в Паралимпийских играх в Париже 2024 года, но только в нейтральном статусе.

"Из-за частичного отстранения ПКР теряет все права члена в МПК, однако её спортсмены имеют право участвовать в индивидуальном и нейтральном качестве в Паралимпийских играх 2024 года в Париже", — говорится в сообщении.

МПК не одобрил решение лишить Паралимпийский комитет РФ членства в организации

МПК не одобрил решение лишить Паралимпийский комитет РФ членства в организации

Лайф напоминает, что спортсмены из РФ должны были участвовать в Паралимпиаде-2022 в Пекине, но из-за конфликта на Украине МПК решил не допускать их до соревнований. 16 ноября 2022 года Международный паралимпийский комитет лишил Паралимпийский комитет России членства. А в декабре ПКР направил в апелляционный трибунал жалобу на такое решение. Её удовлетворили.

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ТАСС / Михаил Терещенко

Марина Калегина
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