МПК не одобрил решение лишить Паралимпийский комитет РФ членства в организации

Генассамблея Международного паралимпийского комитета (МПК) выступила против решения лишить Паралимпийский комитет России (ПКР) членства в организации В ходе голосования в Бахрейне 74 члена ГА не поддержали применение ограничений к России, при этом 65 — выступили за.

При этом 13 человек воздержались. Отметим, что сегодня, 29 сентября, состоится голосование по второму ходатайству, которое подразумевает приостановку членства ПКР и допуск спортсменов из РФ к соревнованиям в нейтральном статусе.