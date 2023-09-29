МПК не одобрил решение лишить Паралимпийский комитет РФ членства в организации
Генассамблея Международного паралимпийского комитета (МПК) выступила против решения лишить Паралимпийский комитет России (ПКР) членства в организации В ходе голосования в Бахрейне 74 члена ГА не поддержали применение ограничений к России, при этом 65 — выступили за.
При этом 13 человек воздержались. Отметим, что сегодня, 29 сентября, состоится голосование по второму ходатайству, которое подразумевает приостановку членства ПКР и допуск спортсменов из РФ к соревнованиям в нейтральном статусе.
Лайф напоминает, что спортсмены из РФ должны были участвовать в Паралимпиаде-2022 в Пекине, но из-за конфликта на Украине МПК решил не допускать их до соревнований. 16 ноября 2022 года Международный паралимпийский комитет лишил Паралимпийский комитет России членства. А в декабре ПКР направил в апелляционный трибунал жалобу на такое решение — её удовлетворили.
ТАСС / Владимир Гердо