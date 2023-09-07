В Думе сочли глупыми планы Международного паралимпийского комитета навсегда исключить Россию
Бурлаков надеется, что Международный паралимпийский комитет не исключит РФ
Депутат Госдумы Сергей Бурлаков назвал глупым и недальновидным намерение Международного паралимпийского комитета (IPC) навсегда лишить членства Паралимпийский комитет России (ПКР). Об этом он рассказал Лайфу.
"Паралимпийские игры без участия спортсменов из России неинтересны зрителю, если рассматривать массовый сегмент аудитории. Такое решение вычеркнет из Паралимпийских игр характер, зрелищность, дух и, самое главное, чувство соперничества и справедливости. А это основа олимпийского движения", — пояснил парламентарий.
Он заверил, что Россия будет отстаивать свои права и оспаривать это решение в случае его принятия на всех уровнях. Бурлаков выразил надежду, что адекватные функционеры остались в IPC и воспрепятствуют несправедливости и произволу.
Напомним, Международный паралимпийский комитет планирует навсегда исключить Россию из организации. Соответствующее решение комитет намерен принять в ходе заседания в Бахрейне 27 сентября.
Паралимпийский комитет России